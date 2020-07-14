Авария из трех автомобилей произошла на проспекте Калинина в Твери
Пострадала женщина-водитель
В ДТП пострадала молодая девушка Фото: УГИБДД России по Тверской области
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ДТП случилось днем, 13 июля, в районе дома №15 по проспекту Калинина в Твери.
По информации УГИБДД России по Тверской области, на указанном участке 26-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Мазда СХ-5", при движении задним ходом выезжая из парковочного кармана, столкнулась с автомобилем "Лада Приора" под управлением 18-летней женщины, после столкновения виновница наехала на стоящий "Пежо Партнер".
В результате ДТП пострадала водитель "Лады". Девушке оказали помощь и отпустили.
ИСТОЧНИК KP.RU