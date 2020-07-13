В Твери водитель прокатил пассажира на крыше авто

13 Июль 2020 2020-07-13T21:13:57+03:00

Молодые люди катались на крыше авто Фото: УМВД России по Тверской области (скрин видео)

Изменить размер текста: A A

В Твери оштрафован водитель, который допустил серьезные нарушения Правил дорожного движения.

Видеорегистратор запечатлел, как по центру города молодые люди катались на крыше машины. За рулем автомобиля находился 26-летний мужчина, а в салоне - его товарищи.

- Изучив полученные видеокадры, сотрудники полиции в течение часа не только установили автомобиль и водителя, допустившего опасное нарушение Правил дорожного движения, но и задержали их, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

На водителя составили сразу шести административных протоколов на общую сумму штрафов 3800 рублей. В отношении пассажиров также составлены административные материалы.

Автомобиль был доставлен в отдел полиции, так как подлинность его маркировочных обозначений вызвала сомнение у сотрудников Госавтоинспекции. По данному факту проводится проверка.

В Твери водитель и пассажиры оштрафованы за езду на крыше авто.Автор: УМВД России по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU