2020-07-13T21:13:57+03:00
Общество

В Твери водитель прокатил пассажира на крыше авто

Нарушители оштрафованы
Ольга ТРОФИМОВА
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Молодые люди катались на крыше авто Фото: УМВД России по Тверской области (скрин видео)Молодые люди катались на крыше авто Фото: УМВД России по Тверской области (скрин видео)
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В Твери оштрафован водитель, который допустил серьезные нарушения Правил дорожного движения.

Видеорегистратор запечатлел, как по центру города молодые люди катались на крыше машины. За рулем автомобиля находился 26-летний мужчина, а в салоне - его товарищи.

- Изучив полученные видеокадры, сотрудники полиции в течение часа не только установили автомобиль и водителя, допустившего опасное нарушение Правил дорожного движения, но и задержали их, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

На водителя составили сразу шести административных протоколов на общую сумму штрафов 3800 рублей. В отношении пассажиров также составлены административные материалы.

Автомобиль был доставлен в отдел полиции, так как подлинность его маркировочных обозначений вызвала сомнение у сотрудников Госавтоинспекции. По данному факту проводится проверка.

В Твери водитель и пассажиры оштрафованы за езду на крыше авто.Автор: УМВД России по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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