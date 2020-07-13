В Тверской области обновят 40% ФАПов

13 Июль 2020 2020-07-13T19:09:36+03:00

В регионе не первый год ведется работа по установке модульных ФАПов. Фото: ПТО

Это задача поставлена в рамках нацпроекта

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В Тверской области до 2024 года должны установить 121 модульный фельдшерско-акушерский пункт, а также отремонтируют 96 старых ФАПов. Всего их в регионе сейчас - 551.

Так, как сообщает областное правительство, будет обновлено 40% действующих в регионе ФАПов.

Губернатор Игорь Руденя на совещании по данному вопросу отметил: обновление сети ФАП – важное мероприятие национального проекта «Здравоохранения».

В 2020 году до октября планируется установить и заменить 16 ФАПов в 15 муниципальных образованиях. На это из федерального бюджета выделено свыше 76 млн рублей.

Новые модульные ФАПы в 2020 году появятся в следующих деревнях: Луги Андреапольского муниципального округа, Фралево Бежецкого района, Кузнецово Вышневолоцкого городского округа, Улин Западнодвинского муниципального округа, Раково Зубцовского района, Красное и Устиново Кимрского района, Рачево Краснохолмского района, Гнездово Лихославльского района, Кривцово Нелидовского городского округа, Козлы Оленинского муниципального округа, Топалки Сандовского муниципального округа, Кой Сонковского района, Бирючево Спировского района, Орлово Старицкого района и Ново-Троицкое Торопецкого района.

ИСТОЧНИК KP.RU