2020-07-13T18:48:58+03:00
Происшествия

В Тверской области разыскивают невысокую молодую блондинку с татуировками

Девушка ушла из дома в посёлке Оленино и не вернулась
Виктория ТУШКОВА
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Разыскивается Анастасия Семёнова 1996 года рождения.Разыскивается Анастасия Семёнова 1996 года рождения.
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В Тверской области пропала Анастасия Семёнова 1996 года рождения. Информацию о поиске девушки опубликовал поисково-спасательный отряд "Сова".

Сообщается, что 12 июля около 6:00 Анастасия ушла из дома в посёлке Оленино (улица Павлова). С тех пор о её местонахождении ничего не известно.

Девушка невысокого роста - примерно 153 сантиметра, среднего телосложения. Голубоглазая блондинка, волосы чуть ниже плеч. Имеет особые приметы - татуировки в виде пёрышка на левой руке и правом бедре.

Была одета в чёрную майку, светло-кофейный жакет, брюки коричневого цвета и чёрную обувь. При себе имела сумку, телефон - шестой айфон, белые беспроводные наушники, документы, солнцезащитные очки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Анастасии Семёновой, просят сообщить в полицию (телефоны 102, 112) или организатору поиска: 8(915)722-55-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

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