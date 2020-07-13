В Твери до сентября облагородят парк «Воксал»
На сегодняшний день в парке «Воксал» уже вырубили часть трухлявых деревьев, закрыли часть полуразрушенных исторических зданий баннерными сетками. Губернатор Игорь Руденя 13 июля побывал там и проверил, как идет процесс благоустройства.
Глава региона остался не всем доволен. В частности, Игорь Руденя указал на то, что работы ведутся недостаточно бодро и поручил ускорить процесс преображения парка.
- Поставлена задача к 1 августа провести озеленение, уборку мусора. К 1 сентября все должно быть огорожено, установлена система видеонаблюдения и сигнализация, – сообщил Игорь Руденя журналистам.
По словам губернатора, парк должен превратиться в интересное и современное пространство. Сейчас разрабатывается концепция развития территории «Воксала».
По планам областной власти, после обновления в парке будут давать концерты, проводить различные культурные мероприятия. Возможно, там появится музей, либо музеем под открытым небом станет сам парк.
Парк Воксал - объект культурного наследия, один из старейших парков Твери. Он ведёт свою историю ещё с конца XVIII века, в парке бывал император Александр I и даже по легенде назвал это место "Маленьким Петергофом"...
В своих стихах Воксал упоминал Пушкин ("К Маше", 1816 год). В парке растёт двухсотлетний дуб. Говорят, его мог посадить сам император Александр I.
Добавим, что в старину словом "воксал" называли развлекательный парк или здание, в котором непременно играла музыка.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»