Конкурсы и марафоны Дня города Твери - 2020 уже стартовали

13 Июль 2020 2020-07-13T17:36:05+03:00

В них можно принять участие не дожидаясь дня празднования

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Тверь празднует красивую дату - в этом году нашему городу исполняется 885 лет, и отмечать юбилей мы будем в формате онлайн. Отпраздновать традиционно, с народными гуляньями, не получится: коронавирус ещё не стих, и собираться толпой пока опасно.

Поэтому праздничная программа будет виртуальной.

-В этом году город Тверь будет отмечать свой День рождения 19 июля. Большое количество концертов, мастер-классов будет проходить в онлайн режиме, - рассказала замглавы администрации Твери Людмила Хоменко. - Трансляция основной программы начнётся в полдень 19 июля.

Всё будет происходить на специальном портале - "День города Твери 2020". Он уже работает.

Более того, уже сейчас на сайте размещены конкурсы и марафоны, в которых можно принять участие не дожидаясь праздника. Например, записать поздравление любимому городу или прислать на конкурс фото собственноручно приготовленного праздничного блюда.

ИСТОЧНИК KP.RU