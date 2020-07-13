В Тверской области бродячая собака набросилась на трехлетнего мальчика
В Тверской области следователи Калининского межрайонного следственного отдела регионального СКР начали доследственную проверку по факту нападения бродячей собаки на ребенка.
ЧП произошло 11 июля в Калининском районе, на территории СНТ "Синий Туман". Бродячая собака набросилась на трехлетнего ребенка. Ребенок получил травмы лица и был госпитализирован в детскую областную клиническую больницу.
- Следователем СКР устанавливаются все обстоятельства произошедшего, произведен осмотр места происшествия, опрошен законный представитель малолетнего, истребованы документации по факту обращения в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации, на которых возложена обязанность по содержанию территорий населенных пунктов и обеспечению безопасности граждан, а также оценка действиям матери ребенка, по исполнению своих родительских обязанностей.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU