В Тверской области бродячая собака набросилась на трехлетнего мальчика

13 Июль 2020 2020-07-13T16:29:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области следователи Калининского межрайонного следственного отдела регионального СКР начали доследственную проверку по факту нападения бродячей собаки на ребенка.

ЧП произошло 11 июля в Калининском районе, на территории СНТ "Синий Туман". Бродячая собака набросилась на трехлетнего ребенка. Ребенок получил травмы лица и был госпитализирован в детскую областную клиническую больницу.

- Следователем СКР устанавливаются все обстоятельства произошедшего, произведен осмотр места происшествия, опрошен законный представитель малолетнего, истребованы документации по факту обращения в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации, на которых возложена обязанность по содержанию территорий населенных пунктов и обеспечению безопасности граждан, а также оценка действиям матери ребенка, по исполнению своих родительских обязанностей.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU