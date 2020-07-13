В Тверской области специалисты-пиротехники нашли останки семи красноармейцев

13 Июль 2020 2020-07-13T15:58:12+03:00

В Тверской области обнаружены останки семи красноармейцев Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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В Оленинском районе, вблизи села Молодой Туд - месте, где во время Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои, специалисты-пиротехники из Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", совместно с представителями военно-исторического поискового центра "Орел", обнаружили останки семи красноармейцев. У одного из них сохранилась старинная монета номиналом 5 копеек.

Также отряду удалось найти более 90 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

У одного из бойцов обнаружилась старинная монета номиналом 5 копеек Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

- Исследование и разминирование местности проходит с использованием робототехнического средства MV-4. Работают специалисты по намеченным заранее квадратам. Всего обследовать планируется более 30 га, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Все обнаруженные взрывоопасные предметы переданы специалистам-взрывотехникам группы специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области. Их уничтожат на песчаном карьере.

Останки найденных красноармецев переданы в администрацию муниципалитета для дальнейшей работы.

ИСТОЧНИК KP.RU