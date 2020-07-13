В поездах в Тверской области разрешили бесплатно провозить велосипеды
Скидка действует в определенные часы
Оформлять в кассе безденежный билет на велосипед не нужноФото: Олег ЗИНЧЕНКО
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В поездах Тверской области велосипеды разрешили провозить бесплатно. Об этом сообщает Московско-Тверская ППК.
"Бесплатные" часы установлены с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 6:00 на всем участке обслуживания.
Для прохода через турникет в эти часы достаточно обычного билета. Оформлять в кассе безденежный билет на велосипед не нужно.
- Вне бесплатных часов провоз велосипеда стоит 30 рублей. Оплатить перевозку придется, если поездка с велосипедом частично выпадает на платные часы, - уточнили в пресс-службе компании.
ИСТОЧНИК KP.RU