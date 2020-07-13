2020-07-13T14:51:29+03:00
Общество

В поездах в Тверской области разрешили бесплатно провозить велосипеды

Скидка действует в определенные часы
Ольга ТРОФИМОВА
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Оформлять в кассе безденежный билет на велосипед не нужноОформлять в кассе безденежный билет на велосипед не нужноФото: Олег ЗИНЧЕНКО
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В поездах Тверской области велосипеды разрешили провозить бесплатно. Об этом сообщает Московско-Тверская ППК.

"Бесплатные" часы установлены с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 6:00 на всем участке обслуживания.

Для прохода через турникет в эти часы достаточно обычного билета. Оформлять в кассе безденежный билет на велосипед не нужно.

- Вне бесплатных часов провоз велосипеда стоит 30 рублей. Оплатить перевозку придется, если поездка с велосипедом частично выпадает на платные часы, - уточнили в пресс-службе компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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