2020-07-13T14:10:38+03:00
Происшествия

Отопительные приборы и швейную машинку украли у жителя Твери

Ущерб составил 67 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Подозреваемого задержала полицияПодозреваемого задержала полицияФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Заволжский отдел полиции обратился 60-летний житель Твери. Мужчина пояснил, что из его дома на Киселёвской улице неизвестные похитили радиатор отопления, газовую плиту, газовый котел, швейную машинку. Ущерб составил 67 тысяч рублей.

По описанию пропавшее имущество искали в местах возможного сбыта краденого. Были отработаны на причастность к краже лица, ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

В ходе розыска личность подозреваемого была установлена. Им оказался 31-летний житель поселка Литвинки.

За кражу мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Ведется следствие. Оперативники проверяют фигуранта на причастность к совершению аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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