40-летний мужчина съехал в кювет на иномарке в Тверской области

13 Июль 2020 2020-07-13T14:05:01+03:00

Он был в состоянии алкогольного опьянения

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Авария произошла утром, 13 июля, на 12-м км автодороги Тверь - Тургиново в Калининском районе Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 40-летний мужчина, управляя автомобилем "Ауди" в состоянии алкогольного опьянения, на прямом участке дороги съехал в кювет.

Мужчина ехал один. С травмами его доставили в больницу. Угрозы жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU