40-летний мужчина съехал в кювет на иномарке в Тверской области
Он был в состоянии алкогольного опьянения
Пьяный мужчина пострадал в ДТПФото: Кирилл ЧАЩИН
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Авария произошла утром, 13 июля, на 12-м км автодороги Тверь - Тургиново в Калининском районе Тверской области.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 40-летний мужчина, управляя автомобилем "Ауди" в состоянии алкогольного опьянения, на прямом участке дороги съехал в кювет.
Мужчина ехал один. С травмами его доставили в больницу. Угрозы жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU