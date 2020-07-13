Более 33 тонн "санкционных" яблок и груш уничтожили в Тверской области
В Тверской области Управлением Россельхознадзора по итогам полугодия проведено 24 рейда на федеральной трассе М-9 "Балтия" и 96 контрольно-надзорных мероприятий в торговых точках региона.
В ходе рейдов в розничной сети совместно с представителями межведомственной мобильной группы обнаружено 0,1796 т "санкционных" томатов и винограда.
На федеральной трассе М-9 "Балтия" выявлено 33,16 т яблок и груш, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации.
Вся выявленная "санкционная" продукция общим весом 33,3421 т изъята и уничтожена в установленном законодательством порядке.
ИСТОЧНИК KP.RU