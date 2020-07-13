13 Июль 2020 2020-07-13T13:50:28+03:00

Более 33 тонн "санкционных" яблок и груш уничтожили в Тверской области Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Изменить размер текста: A A

В Тверской области Управлением Россельхознадзора по итогам полугодия проведено 24 рейда на федеральной трассе М-9 "Балтия" и 96 контрольно-надзорных мероприятий в торговых точках региона.

В ходе рейдов в розничной сети совместно с представителями межведомственной мобильной группы обнаружено 0,1796 т "санкционных" томатов и винограда.

На федеральной трассе М-9 "Балтия" выявлено 33,16 т яблок и груш, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации.

Вся выявленная "санкционная" продукция общим весом 33,3421 т изъята и уничтожена в установленном законодательством порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU