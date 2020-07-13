2020-07-13T13:50:28+03:00
Общество

Более 33 тонн "санкционных" яблок и груш уничтожили в Тверской области

Итоги полугодия подвели в Россельхознадзоре
Ольга ТРОФИМОВА
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Более 33 тонн "санкционных" яблок и груш уничтожили в Тверской областиБолее 33 тонн "санкционных" яблок и груш уничтожили в Тверской областиФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В Тверской области Управлением Россельхознадзора по итогам полугодия проведено 24 рейда на федеральной трассе М-9 "Балтия" и 96 контрольно-надзорных мероприятий в торговых точках региона.

В ходе рейдов в розничной сети совместно с представителями межведомственной мобильной группы обнаружено 0,1796 т "санкционных" томатов и винограда.

На федеральной трассе М-9 "Балтия" выявлено 33,16 т яблок и груш, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации.

Вся выявленная "санкционная" продукция общим весом 33,3421 т изъята и уничтожена в установленном законодательством порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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