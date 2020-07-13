Игорь Руденя поручил актуализировать региональные национальные проекты в соответствии с поручениями президента РФ

13 Июль 2020 2020-07-13T13:00:56+03:00

На совещании в областном правительстве губернатор поставил задачу подготовить перечень поручений по итогам совещания президента. Фото: ПТО

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13 июля на совещании в областном правительстве губернатор Игорь Руденя поручил провести корректировку региональных проектов, которые реализуются в рамках нацпроектов. Это должно быть сделано в соответствие с установками президента России Владимира Путина на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое глава государства провел в этот же день.

Владимир Путин призвал расширить горизонт планирования национальных целей и проектов за 2024 год и определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие. Президент предложил актуализировать нацпроекты, скорректировать работу, исходя из реальной ситуации в России и в глобальной экономике.

- К осени 2020 года Правительством РФ должны быть подготовлены актуализированные предложения по корректировке параметров национальных проектов. С нашей стороны будет подготовлен перечень поручений по итогам совещания президента, – сказал Игорь Руденя.

В Тверской области разработан 51 региональный проект в рамках 11 нацпроектов. В 2019 году объем расходов по их исполнению в Верхневолжье составил 8,7 млрд рублей. Были реализованы актуальные для территорий и жителей региона проекты по модернизации социальной и дорожной инфраструктуры, созданию современной городской среды.

В 2020 году общий объём финансирования нацпроектов в Тверской области равен 11,9 млрд рублей, из которых 7,6 млрд рублей – средства федерального бюджета, 4,3 млрд рублей – областного.

Среди приоритетов – завершение строительства детских садов, школы на 1224 места в микрорайоне «Радужный» в Твери, открытие 16 модульных ФАПов и центров амбулаторной онкологической помощи, благоустройство территорий, ремонт учреждений культуры в сельской местности, модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса, ремонт дорог и другие мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU