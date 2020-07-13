2020-07-13T13:00:56+03:00
Общество

Игорь Руденя поручил актуализировать региональные национальные проекты в соответствии с поручениями президента РФ

Будет подготовлен перечень поручений
Алексей АНДРЕЕВ
Поделиться:
На совещании в областном правительстве губернатор поставил задачу подготовить перечень поручений по итогам совещания президента. Фото: ПТОНа совещании в областном правительстве губернатор поставил задачу подготовить перечень поручений по итогам совещания президента. Фото: ПТО
Изменить размер текста:

13 июля на совещании в областном правительстве губернатор Игорь Руденя поручил провести корректировку региональных проектов, которые реализуются в рамках нацпроектов. Это должно быть сделано в соответствие с установками президента России Владимира Путина на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое глава государства провел в этот же день.

Владимир Путин призвал расширить горизонт планирования национальных целей и проектов за 2024 год и определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие. Президент предложил актуализировать нацпроекты, скорректировать работу, исходя из реальной ситуации в России и в глобальной экономике.

- К осени 2020 года Правительством РФ должны быть подготовлены актуализированные предложения по корректировке параметров национальных проектов. С нашей стороны будет подготовлен перечень поручений по итогам совещания президента, – сказал Игорь Руденя.

В Тверской области разработан 51 региональный проект в рамках 11 нацпроектов. В 2019 году объем расходов по их исполнению в Верхневолжье составил 8,7 млрд рублей. Были реализованы актуальные для территорий и жителей региона проекты по модернизации социальной и дорожной инфраструктуры, созданию современной городской среды.

В 2020 году общий объём финансирования нацпроектов в Тверской области равен 11,9 млрд рублей, из которых 7,6 млрд рублей – средства федерального бюджета, 4,3 млрд рублей – областного.

Среди приоритетов – завершение строительства детских садов, школы на 1224 места в микрорайоне «Радужный» в Твери, открытие 16 модульных ФАПов и центров амбулаторной онкологической помощи, благоустройство территорий, ремонт учреждений культуры в сельской местности, модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса, ремонт дорог и другие мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Покататься на лошади в тверском парке "Тьмака" можно за 200 рублей
В поездах в Тверской области разрешили бесплатно провозить велосипеды
Огромные черные слизни поедают грибы в лесах Тверской области
Отопительные приборы и швейную машинку украли у жителя Твери
40-летний мужчина съехал в кювет на иномарке в Тверской области
Более 33 тонн "санкционных" яблок и груш уничтожили в Тверской области
Игорь Руденя поручил актуализировать региональные национальные проекты в соответствии с поручениями президента РФ
Бывшая осужденная украла шкатулку с украшениями у жительницы Твери
В Ржеве Тверской области обокрали туристов из Беларуси, которые приехали посмотреть мемориал
В Твери следователи проверяют мать мальчика, который получил тяжелые травмы в ДТП
При столкновении двух иномарок в Тверской области погиб пожилой мужчина
13 июля выпускники Тверской области сдают ЕГЭ по истории и физике
Количество зараженных коронавирусом в Твери достигло 1376 человек
В Тверской области выявлены новые случаи коронавируса
С территории предприятия в Тверской области украли металлические ворота
Родителей, чьи дети ныряли с катера, оштрафовали в Тверской области
Пьяная женщина за рулем иномарки опрокинулась в кювет в Тверской области
О грозе, дожде и ветре предупредили жителей Тверской области