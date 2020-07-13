Бывшая осужденная украла шкатулку с украшениями у жительницы Твери
В дежурную часть Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратилась 51-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что у нее из дома пропала шкатулка с ювелирными украшениями общей стоимостью 61 000 рублей.
На место происшествия выехали оперативники. Полицейские опросили соседей и возможных свидетелей произошедшего, эксперты-криминалисты изъяли следы пальцев рук и микрочастицы предполагаемого преступника.
В ходе розыска личность подозреваемой была установлена. Ею оказалась 30-летняя ранее судимая жительница Твери.
Злоумышленница созналась в содеянном. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
ИСТОЧНИК KP.RU