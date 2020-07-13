Бывшая осужденная украла шкатулку с украшениями у жительницы Твери

13 Июль 2020 2020-07-13T13:00:08+03:00

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В дежурную часть Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратилась 51-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что у нее из дома пропала шкатулка с ювелирными украшениями общей стоимостью 61 000 рублей.

На место происшествия выехали оперативники. Полицейские опросили соседей и возможных свидетелей произошедшего, эксперты-криминалисты изъяли следы пальцев рук и микрочастицы предполагаемого преступника.

В ходе розыска личность подозреваемой была установлена. Ею оказалась 30-летняя ранее судимая жительница Твери.

Злоумышленница созналась в содеянном. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU