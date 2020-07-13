2020-07-13T11:56:41+03:00
Общество

В Твери следователи проверяют мать мальчика, который получил тяжелые травмы в ДТП

По итогам проверки будет принято процессуальное решение
Ольга ТРОФИМОВА
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По итогам проверки будет принято процессуальное решениеПо итогам проверки будет принято процессуальное решениеФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Следователем Заволжского межрайонного следственного отдела г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки в отношении матери пятилетнего мальчика, который 11 июля попал под машину в Пролетарском районе.

Ребенок в сопровождении взрослых, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, попытался перебежать дорогу.

В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

- Следователем СК установлено, что мать не приняла мер к предупреждению дорожно-транспортного происшествия, вовремя не остановила своего ребёнка перед двигающимся автомобилем по проезжей части, тем самым оставила без помощи малолетнего, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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