В Твери следователи проверяют мать мальчика, который получил тяжелые травмы в ДТП
Следователем Заволжского межрайонного следственного отдела г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки в отношении матери пятилетнего мальчика, который 11 июля попал под машину в Пролетарском районе.
Ребенок в сопровождении взрослых, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, попытался перебежать дорогу.
В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
- Следователем СК установлено, что мать не приняла мер к предупреждению дорожно-транспортного происшествия, вовремя не остановила своего ребёнка перед двигающимся автомобилем по проезжей части, тем самым оставила без помощи малолетнего, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU