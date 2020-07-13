При столкновении двух иномарок в Тверской области погиб пожилой мужчина

13 Июль 2020 2020-07-13T11:36:39+03:00

В ДТП погиб пожилой мужчина Фото: УГИБДД России по Тверской области

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ДТП случилось около 9:00 утра, 13 июля, на 4-м км +200 автодороги Выдропужск-Спирово, в Спировском районе Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 72-летний водитель, управляя автомобилем "Деу Нексия", при выезде со второстепеной дороги не предоставил преимущества 47-летнему водителю на автомобиле "Хендай Верна", двигающемуся по главной дороге.

В результате аварии пострадал водитель автомобиля "Деу". Его увезли в Вышневолоцкую ЦРБ до приезда экипажа ДПС. Позже стало известно, что от полученных травм мужчина скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU