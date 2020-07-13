13 июля выпускники Тверской области сдают ЕГЭ по истории и физике
13 июля выпускники Тверской области сдают ЕГЭ по истории и физике. ЕГЭ по истории пишут 909 выпускников, еще 1485 сдают историю.
Напомним, очный этап сдачи ЕГЭ продлится до 25 июля. 16 июля состоится экзамен по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля - устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.
24 июля - резервный день по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков, 25 июля – по всем учебным предметам.
Губернатором Игорем Руденей поручено строго следить за соблюдением мер профилактики против коронавируса во время проведения экзаменов.
17 июля, будут объявлены первые результаты ЕГЭ по литературе, географии, информатике и ИКТ. Все результаты ЕГЭ станут известны до 3 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU