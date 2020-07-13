2020-07-13T11:28:23+03:00
Общество

13 июля выпускники Тверской области сдают ЕГЭ по истории и физике

На участие заявились 909 и 1485 человек, соответственно
Ольга ТРОФИМОВА
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Во время экзаменов строго соблюдаются все меры безопасностиВо время экзаменов строго соблюдаются все меры безопасностиФото: Виктория ТУШКОВА
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13 июля выпускники Тверской области сдают ЕГЭ по истории и физике. ЕГЭ по истории пишут 909 выпускников, еще 1485 сдают историю.

Напомним, очный этап сдачи ЕГЭ продлится до 25 июля. 16 июля состоится экзамен по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля - устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

24 июля - резервный день по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков, 25 июля – по всем учебным предметам.

Губернатором Игорем Руденей поручено строго следить за соблюдением мер профилактики против коронавируса во время проведения экзаменов.

17 июля, будут объявлены первые результаты ЕГЭ по литературе, географии, информатике и ИКТ. Все результаты ЕГЭ станут известны до 3 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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