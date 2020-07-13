Количество зараженных коронавирусом в Твери достигло 1376 человек
По данным оперативного штаба, на 13 июля 2020 в Тверской области подтвержден 31 новый случай коронавирусной инфекции, всего зараженных с начала эпидемии - 4095.
3301 заболевший излечился от инфекции. 101 человек умер, 693 пациента остаются под наблюдением медиков.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1376 (+7 за сутки)
Кимры 545
Конаковский район 359
Лихославльский район 238
Калининский район 238 (+1).
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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