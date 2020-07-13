Количество зараженных коронавирусом в Твери достигло 1376 человек

13 Июль 2020 2020-07-13T11:12:55+03:00

В Твери выявлено семь новых случаев коронавируса Фото: ПТО

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По данным оперативного штаба, на 13 июля 2020 в Тверской области подтвержден 31 новый случай коронавирусной инфекции, всего зараженных с начала эпидемии - 4095.

3301 заболевший излечился от инфекции. 101 человек умер, 693 пациента остаются под наблюдением медиков.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1376 (+7 за сутки)

Кимры 545

Конаковский район 359

Лихославльский район 238

Калининский район 238 (+1).

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU