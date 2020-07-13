В Тверской области выявлены новые случаи коронавируса

13 Июль 2020 2020-07-13T11:01:10+03:00

Коронавирусом заразился еще 31 человек Фото: ПТО

За сутки заражение подтвердили у 31 человека

Изменить размер текста: A A

В Тверской области продолжают выявлять больных корнонавирусом. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в регионе подтвержден 31 новый случай. Всего, по данным на 13 июля, инфекция выявлена у 4095 человек.

С начала пандемии из больниц выписаны 3301 человек (+6 за минувшие сутки).

В настоящее время 693 (+22 за минувшие сутки) заражённых остаются под наблюдением медиков. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания.

101 человек скончался от коронавируса (+3 за минувшие сутки). Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в стране, по данным на 13 июля, подтверждено 6537 случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU