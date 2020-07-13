С территории предприятия в Тверской области украли металлические ворота

13 Июль 2020 2020-07-13T10:36:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть Фировского пункта полиции обратился 56-летний житель Твери. Мужчина сообщил, что с территории предприятия, расположенного в Фировском районе, неизвестные украли металлические ворота. Ущерб составил 60 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

В ходе розыска установлено, что преступление совершили трое местных жителей от 47 до 59 лет, которые распилили металлические ворота "болгаркой", погрузили в автомобиль и сдали на металлолом.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU