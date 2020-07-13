С территории предприятия в Тверской области украли металлические ворота
В дежурную часть Фировского пункта полиции обратился 56-летний житель Твери. Мужчина сообщил, что с территории предприятия, расположенного в Фировском районе, неизвестные украли металлические ворота. Ущерб составил 60 тысяч рублей.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
В ходе розыска установлено, что преступление совершили трое местных жителей от 47 до 59 лет, которые распилили металлические ворота "болгаркой", погрузили в автомобиль и сдали на металлолом.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU