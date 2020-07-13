2020-07-13T10:28:57+03:00
Общество

Родителей, чьи дети ныряли с катера, оштрафовали в Тверской области

ГИМС продолжает рейды на водных объектах региона
Ольга ТРОФИМОВА
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ГИМС продолжает рейды на водных объектах региона Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиГИМС продолжает рейды на водных объектах региона Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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В минувшие выходные сотрудники ГИМС МЧС России при поддержке ГУ МЧС России по Тверской области и совместно со следователем по ОВД Северного следственного отдела на транспорте Московского МСУТ СК России майором юстиции Антоном Савицким провели профилактическую акцию "Вода - безопасная территория".

Во время патрулирования водных объектов Верхневолжья было составлено четыре постановления. В частности, в отношении рыбаков, у которых не было средств спасения на борту, а у двух нарушителей были просрочены документы.

Вблизи населенного пункта Лисицы Калининского района инспекторы увидели, как дети ныряли в реку с маломерного суда без жилетов. С их родителями была проведена разъяснительная беседа.

Всем нарушителям были выписаны штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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