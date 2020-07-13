Пьяная женщина за рулем иномарки опрокинулась в кювет в Тверской области
Ее доставили в больницу
ДТП произошло в Кашинском районеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла утром, 13 июля, в Кашинском районе Тверской области.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 27-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Хендай Солярис" в состоянии алкогольного опьянения, совершила съезд в кювет с опрокидыванием
В результатет ДТП она получила травмы. Ей оказана медицинская помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU