Пьяная женщина за рулем иномарки опрокинулась в кювет в Тверской области

13 Июль 2020 2020-07-13T09:34:07+03:00

Ее доставили в больницу

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Авария произошла утром, 13 июля, в Кашинском районе Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 27-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Хендай Солярис" в состоянии алкогольного опьянения, совершила съезд в кювет с опрокидыванием

В результатет ДТП она получила травмы. Ей оказана медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU