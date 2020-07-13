О грозе, дожде и ветре предупредили жителей Тверской области
Ухудшение погоды ожидается 13 июля
О грозе, дожде и ветре предупредили жителей Тверской областиФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:
Утром, 13 июля, ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, опубликовало экстренное предупреждение об ухудшении погоды.
По данным синоптиков, в течение дня в отдельных районах Верхневолжья ожидаются гроза, сильный дождь, кратковременное усиление ветра при грозе отдельными порывами до 12-17 м/сек.
Дневные температуры при этом +15...+20, ночью +8...+13.
Спасатели напоминают гражданам о соблюдении мер безопасности при грозе и сильном ветре и просят по-возможности воздержаться от выхода из зданий.
ИСТОЧНИК KP.RU