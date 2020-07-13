13 Июль 2020 2020-07-13T08:52:03+03:00

О грозе, дожде и ветре предупредили жителей Тверской области Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Утром, 13 июля, ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, опубликовало экстренное предупреждение об ухудшении погоды.

По данным синоптиков, в течение дня в отдельных районах Верхневолжья ожидаются гроза, сильный дождь, кратковременное усиление ветра при грозе отдельными порывами до 12-17 м/сек.

Дневные температуры при этом +15...+20, ночью +8...+13.

Спасатели напоминают гражданам о соблюдении мер безопасности при грозе и сильном ветре и просят по-возможности воздержаться от выхода из зданий.

ИСТОЧНИК KP.RU