2020-07-13T08:52:03+03:00
Общество

О грозе, дожде и ветре предупредили жителей Тверской области

Ухудшение погоды ожидается 13 июля
Ольга ТРОФИМОВА
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О грозе, дожде и ветре предупредили жителей Тверской областиО грозе, дожде и ветре предупредили жителей Тверской областиФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Утром, 13 июля, ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, опубликовало экстренное предупреждение об ухудшении погоды.

По данным синоптиков, в течение дня в отдельных районах Верхневолжья ожидаются гроза, сильный дождь, кратковременное усиление ветра при грозе отдельными порывами до 12-17 м/сек.

Дневные температуры при этом +15...+20, ночью +8...+13.

Спасатели напоминают гражданам о соблюдении мер безопасности при грозе и сильном ветре и просят по-возможности воздержаться от выхода из зданий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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