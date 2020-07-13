Кабину от "Урала" и прицеп украли у жителя Тверской области

13 Июль 2020 2020-07-13T08:37:35+03:00

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В полицию обратился 36-летний житель Нелидово. Мужчина сообщил, что с территории его домовладения похищена кабина от автомашины "Урал" и автомобильный прицеп. Ущерб составил 70 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска опросили соседей и возможных свидетелей произошедшего, эксперты изъяли следы и улики подозреваемого.

Его личность была установлена. Им оказался 49-летний ранее судимый местный житель. В полиции мужчина сознался в содеянном и выдал похищенное.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU