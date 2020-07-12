В ДТП под Селижарово в Тверской области один человек погиб и трое пострадали
Один из автомобилей загорелся от столкновения
Фото с места аварии под Селижарово. Фото: УГИБДД по Тверской области
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ДТП произошло около 16.20 12 июля в Селижаровском муниципальном округе Тверской области. Близ деревни Языково столкнулись автомобиль Nissan Note и ВАЗ-2107. Водитель «Жигулей» скончался на месте.
Иномарка загорелась, ее тушили прибывшие на место специалисты регионального МЧС. Водитель иномарки получил травмы.
Также ушибы и ссадины получили женщина и ребёнок, которые находились в салоне Nissan Note.
Прибывшая на место аварии скорая доставила пострадавших в Ржевскую ЦРБ.
ИСТОЧНИК KP.RU