2020-07-12T21:18:48+03:00
Происшествия

В ДТП под Селижарово в Тверской области один человек погиб и трое пострадали

Один из автомобилей загорелся от столкновения
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
Фото с места аварии под Селижарово. Фото: УГИБДД по Тверской областиФото с места аварии под Селижарово. Фото: УГИБДД по Тверской области
Изменить размер текста:

ДТП произошло около 16.20 12 июля в Селижаровском муниципальном округе Тверской области. Близ деревни Языково столкнулись автомобиль Nissan Note и ВАЗ-2107. Водитель «Жигулей» скончался на месте.

Иномарка загорелась, ее тушили прибывшие на место специалисты регионального МЧС. Водитель иномарки получил травмы.

Также ушибы и ссадины получили женщина и ребёнок, которые находились в салоне Nissan Note.

Прибывшая на место аварии скорая доставила пострадавших в Ржевскую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДТП под Селижарово в Тверской области один человек погиб и трое пострадали
На месте жесткой посадки самолета в Тверской области работают следователи
Три человека пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета в Тверской области
Карта распространения коронавируса в Тверской области 12 июля 2020: рост числа заболевших в 11 районах
Число заболевших коронавирусом в Тверской области увеличилось на 31 человека
В Твери автомобиль, в котором находились трое маленьких детей, попал в аварию
В Тверской области 12 июля сильный дождь пройдёт в нескольких районах
На трассе «Россия» в Тверской области при столкновении Мерседеса и Ауди пострадала женщина
В Тверской области пьяный мужчина выпрыгнул из движущейся машины
В Твери произошёл пожар в многоэтажном жилом комплексе «Волга Лайф»
В Твери 5-летний мальчик, убегая от пьяных родителей, попал под машину
Из всех искусств для нас важнейшим является граффити: на стене в Твери дорисовали Солженицына
В Тверской области водитель легковушки погиб, улетев в кювет
В Твери зацвёл пузырник «Пуч-Пуч»
В Твери на ограде медуниверситета повесили перечёркнутый портрет Сталина
В Тверской области утверждены границы трех особо охраняемых природных территорий
Опубликован график отключения электричества в домах Твери на неделю
На дорогах Твери ГИБДД проводит «Контроль трезвости»
Врачи Твери спасают девочку с пулевым ранением грудной клетки