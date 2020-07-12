В ДТП под Селижарово в Тверской области один человек погиб и трое пострадали

12 Июль 2020 2020-07-12T21:18:48+03:00

Фото с места аварии под Селижарово. Фото: УГИБДД по Тверской области

Один из автомобилей загорелся от столкновения

Изменить размер текста: A A

ДТП произошло около 16.20 12 июля в Селижаровском муниципальном округе Тверской области. Близ деревни Языково столкнулись автомобиль Nissan Note и ВАЗ-2107. Водитель «Жигулей» скончался на месте.

Иномарка загорелась, ее тушили прибывшие на место специалисты регионального МЧС. Водитель иномарки получил травмы.

Также ушибы и ссадины получили женщина и ребёнок, которые находились в салоне Nissan Note.

Прибывшая на место аварии скорая доставила пострадавших в Ржевскую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU