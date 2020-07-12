2020-07-12T16:57:37+03:00
Происшествия

На месте жесткой посадки самолета в Тверской области работают следователи

Начата доследственная проверка
Алина ПЕТРОВА
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На месте ЧП работают спецслужбы. Фото: МЧС по Тверской областиНа месте ЧП работают спецслужбы. Фото: МЧС по Тверской области
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Следственно-оперативная СК на транспорте работает на месте жесткой посадки легкомоторного самолета Zlin-43 в Калязинском районе.

ЧП произошло около 13 часов 12 июля, на борту, летевшем из Можайска в Калязин, находились пилот и женщина с ребёнком. Они получили травмы и ушибы.

Как сообщает ведомство, воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.

В официальном сообщении ведомства говорится, что в данный момент организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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