На месте жесткой посадки самолета в Тверской области работают следователи
Следственно-оперативная СК на транспорте работает на месте жесткой посадки легкомоторного самолета Zlin-43 в Калязинском районе.
ЧП произошло около 13 часов 12 июля, на борту, летевшем из Можайска в Калязин, находились пилот и женщина с ребёнком. Они получили травмы и ушибы.
Как сообщает ведомство, воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.
В официальном сообщении ведомства говорится, что в данный момент организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU