Три человека пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета в Тверской области
Подробности происшествия уточняются
Фото с места аварии. Фото: МЧС по Тверской области
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Днем 12 июля в Калязинском районе Тверской области близ деревни Васелево легкомоторный частный самолёт Zlin-43 совершил жесткую посадку.
Подробности происшествия уточняются, пока известно, что на борту находились трое взрослых и ребёнок.
Все пострадавшие живы, получили небольшие травмы, сообщил «КП»-Тверь» представитель экстренных служб.
По предварительной информации, самолёт вылетел из подмосковного Можайска в Калязин. Что послужило причиной жесткой насадки - пока не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU