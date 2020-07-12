Три человека пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета в Тверской области

12 Июль 2020 2020-07-12T16:56:38+03:00

Фото с места аварии. Фото: МЧС по Тверской области

Изменить размер текста: A A

Днем 12 июля в Калязинском районе Тверской области близ деревни Васелево легкомоторный частный самолёт Zlin-43 совершил жесткую посадку.

Подробности происшествия уточняются, пока известно, что на борту находились трое взрослых и ребёнок.

Все пострадавшие живы, получили небольшие травмы, сообщил «КП»-Тверь» представитель экстренных служб.

По предварительной информации, самолёт вылетел из подмосковного Можайска в Калязин. Что послужило причиной жесткой насадки - пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU