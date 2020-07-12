2020-07-12T16:56:38+03:00
Происшествия

Три человека пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета в Тверской области

Подробности происшествия уточняются
Алина ПЕТРОВА
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Фото с места аварии. Фото: МЧС по Тверской областиФото с места аварии. Фото: МЧС по Тверской области
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Днем 12 июля в Калязинском районе Тверской области близ деревни Васелево легкомоторный частный самолёт Zlin-43 совершил жесткую посадку.

Подробности происшествия уточняются, пока известно, что на борту находились трое взрослых и ребёнок.

Все пострадавшие живы, получили небольшие травмы, сообщил «КП»-Тверь» представитель экстренных служб.

По предварительной информации, самолёт вылетел из подмосковного Можайска в Калязин. Что послужило причиной жесткой насадки - пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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