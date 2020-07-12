Число заболевших коронавирусом в Тверской области увеличилось на 31 человека
В Тверской области по данным на 12 июля зафиксирован 31 новый случай заражения коронавирусом.
Несмотря на то, что вот уже в течение нескольких недель число заболевших снижается, опасность заражения остаётся. Об этом предупреждают медики и санитарные врачи Роспотребнадзора, однако, в Твери масок уже почти никто не носит.
Всего на 12 июля с начала пандемии в регионе выявлено 4064 человек, инфицированных COVID-19.
671 (- 5 за сутки) заражённый изолированы.
3295 (+ 64) пациентов с начала пандемии выздоровели. 98 человек умерли с начала эпидемии, один больной умер за минувшие сутки. Такие данные приводит региональный оперштаб. Напомним, с 17 марта на территории региона введён режим повышенной готовности. Закрытыми по сей день остаются ряд частных клиник, кинотеатры, детские развлекательные центры.
ИСТОЧНИК KP.RU
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