2020-07-12T11:44:57+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Тверской области увеличилось на 31 человека

Опубликованы данные на 12 июля
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
Опубликованы данные по коронавирусу в Тверской области на 12 июля. Фото:ПТООпубликованы данные по коронавирусу в Тверской области на 12 июля. Фото:ПТО
Изменить размер текста:

В Тверской области по данным на 12 июля зафиксирован 31 новый случай заражения коронавирусом.

Несмотря на то, что вот уже в течение нескольких недель число заболевших снижается, опасность заражения остаётся. Об этом предупреждают медики и санитарные врачи Роспотребнадзора, однако, в Твери масок уже почти никто не носит.

Всего на 12 июля с начала пандемии в регионе выявлено 4064 человек, инфицированных COVID-19.

671 (- 5 за сутки) заражённый изолированы.

3295 (+ 64) пациентов с начала пандемии выздоровели. 98 человек умерли с начала эпидемии, один больной умер за минувшие сутки. Такие данные приводит региональный оперштаб. Напомним, с 17 марта на территории региона введён режим повышенной готовности. Закрытыми по сей день остаются ряд частных клиник, кинотеатры, детские развлекательные центры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Карта распространения коронавируса в Тверской области 12 июля 2020: рост числа заболевших в 11 районах
Число заболевших коронавирусом в Тверской области увеличилось на 31 человека
В Твери автомобиль, в котором находились трое маленьких детей, попал в аварию
В Тверской области 12 июля сильный дождь пройдёт в нескольких районах
На трассе «Россия» в Тверской области при столкновении Мерседеса и Ауди пострадала женщина
В Тверской области пьяный мужчина выпрыгнул из движущейся машины
В Твери произошёл пожар в многоэтажном жилом комплексе «Волга Лайф»
В Твери 5-летний мальчик, убегая от пьяных родителей, попал под машину
Из всех искусств для нас важнейшим является граффити: на стене в Твери дорисовали Солженицына
В Тверской области водитель легковушки погиб, улетев в кювет
В Твери зацвёл пузырник «Пуч-Пуч»
В Твери на ограде медуниверситета повесили перечёркнутый портрет Сталина
В Тверской области утверждены границы трех особо охраняемых природных территорий
Опубликован график отключения электричества в домах Твери на неделю
На дорогах Твери ГИБДД проводит «Контроль трезвости»
Врачи Твери спасают девочку с пулевым ранением грудной клетки