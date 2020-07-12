В Твери автомобиль, в котором находились трое маленьких детей, попал в аварию

12 Июль 2020 2020-07-12T10:48:42+03:00

Фото с места аварии. Фото: ГИБДД по Тверской области

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Нынешние выходные «богаты» на аварии, с участием детей. Так в минувшую субботу в Твери под колёса машины выскочил 5-летний мальчик, убежав от подвыпивших родителей.

А поздним вечером 11 июля на выезде из Твери у торгового центра «Тандем» внедорожник столкнулся с автомобилем, в котором находились трое детей.

Пострадала 9-летняя девочка.

Как пояснили в ГИБДД по Тверской области, машина, в которой и находились дети, остановилась, чтобы поправить съехавший груз. Внедорожник, двигавшийся в попутном направлении, не успел перестроиться и произошло столкновение.

Травмы получила 9-летняя девочка, у других двоих детей травм нет. Пострадавшую осмотрели медики скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU