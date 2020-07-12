2020-07-12T09:31:10+03:00
Общество

В Тверской области 12 июля сильный дождь пройдёт в нескольких районах

МЧС призывает соблюдать осторожность при плохой погоде
Алина ПЕТРОВА
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В Тверской области в отдельных районах будет сильный дождь.В Тверской области в отдельных районах будет сильный дождь.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Сегодня, 12 июля, в отдельных районах области ожидается сильный дождь. Об этом сообщает региональное МЧС со ссылкой на Гидрометцентр. Грозовые фронты и ветры в этот уикенд синоптики прогнозировали и ранее, сегодня же осадков велика в течение всего дня.

ГУ МЧС России по Тверской в официальном сообщении призывает граждан соблюдать осторожность в ненастье: в дождь лучше держаться подальше от линий электропередачи; владельцам частных домов нужно заранее проверить ливнёвки и стоки; водителям авто- соблюдать скоростной режим и дистанцию на трассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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