2020-07-12T02:05:13+03:00
Происшествия

В Тверской области пьяный мужчина выпрыгнул из движущейся машины

У мужчины разрыв селезенки
Алина ПЕТРОВА
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Фото с места ДТП. Фото: УГИБДД по Тверской областиФото с места ДТП. Фото: УГИБДД по Тверской области
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Вечером 11 июля в городе Белый Тверской области произошло ДТП.

Пьяный пассажир выпрыгнул на ходу из автомобиля. Почему мужчина решил покинуть салон автомобиля таким образом - не сообщается. Однако, пострадал он серьезно.

В региональном ГИБДД сообщили, что у пострадавшего черепно-мозговая травма и разрыв селезенки.

Бригада скорой помощи доставила его в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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