В Тверской области пьяный мужчина выпрыгнул из движущейся машины
У мужчины разрыв селезенки
Фото с места ДТП. Фото: УГИБДД по Тверской области
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Вечером 11 июля в городе Белый Тверской области произошло ДТП.
Пьяный пассажир выпрыгнул на ходу из автомобиля. Почему мужчина решил покинуть салон автомобиля таким образом - не сообщается. Однако, пострадал он серьезно.
В региональном ГИБДД сообщили, что у пострадавшего черепно-мозговая травма и разрыв селезенки.
Бригада скорой помощи доставила его в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU