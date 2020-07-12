В Тверской области пьяный мужчина выпрыгнул из движущейся машины

12 Июль 2020 2020-07-12T02:05:13+03:00

Фото с места ДТП. Фото: УГИБДД по Тверской области

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Вечером 11 июля в городе Белый Тверской области произошло ДТП.

Пьяный пассажир выпрыгнул на ходу из автомобиля. Почему мужчина решил покинуть салон автомобиля таким образом - не сообщается. Однако, пострадал он серьезно.

В региональном ГИБДД сообщили, что у пострадавшего черепно-мозговая травма и разрыв селезенки.

Бригада скорой помощи доставила его в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU