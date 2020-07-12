В Твери произошёл пожар в многоэтажном жилом комплексе «Волга Лайф»

12 Июль 2020 2020-07-12T01:55:42+03:00

Фото с места ЧП в ЖК «Волга Лайф» в Твери. Фото: volgalife.info

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Поздним вечером 11 июля в соцсетях стали появляться фото и сообщения очевидцев пожара в новом жилом комплексе «Волга Лайф». Сообщалось, что из окна на 16 этаже валит дым.

В соцсетях люди писали, что одна из жилиц надышалась дымом, пожарная сигнализация не сработала, причиной возгорания стала неисправная стиральная машина. Появились фото пожарных вентилей на этажах без рукавов, писали, что на верхних этажах дома нет воды. На место прибыли пожарные расчёты.

Позже в МЧС по Тверской области пояснили, что на месте ЧП работали семь отделений трёх пожарных частей. Площадь пожара составила 2 кв.м. - сгорели в результате короткого замыкания стиральная машина и холодильник. Никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU