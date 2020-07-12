В Твери 5-летний мальчик, убегая от пьяных родителей, попал под машину

Фото с места аварии. Фото: УГИБДД по Тверской области

Днём 11 июля на улице Карбышева около дома №21 под колёса движущейся машине выбежал 5-летний мальчик. Ребёнок попал под колёса, получил множественные травмы.

Как поясняют в региональном ГИБДД, малыш убежал во время прогулки от матери и отчима. Взрослые были пьяны. Ребёнок сам попытался перейти дорогу вне зоны действия пешеходного перехода.

Мальчик доставлен бригадой скорой помощи в больницу, где ему диагностировали сотрясение головного мозга, тупую травму живота. Ребёнок находится в стационаре.