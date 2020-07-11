В Твери зацвёл пузырник «Пуч-Пуч»

11 Июль 2020 2020-07-11T16:34:35+03:00

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В ботаническом саду Тверского госуниверситета много диковинных растений. Несмотря на то, что сад в период пандемии коронавируса был закрыт для посещения, работы в нем продолжались.

Сейчас же полюбоваться диковинными растениями могут горожане и гости областной столицы - сад открыт. Об одном из необычных растений, пузырник «Пуч-Пуч» работники сада рассказали в официальной группе в соцсети ВКонтакте. В природе это растение встречается в Северной Африке, в Центральной, Юго-восточной и Юго-западной Европе, в Крыму и на Кавказе. Вот, теперь и в Твери есть:

-Мир растений полон курьезов и сюрпризов. Природа великая выдумщица и множество идей она придумала и реализовала именно в мире растений. Ну посмотрите, друзья, хотя бы на Пузы рник древовидный (лат. Col tea arborescens). Ну как еще можно было назвать растение с такими забавными, раздутыми словно пузыри плодами-бобами? Конечно, Пузы рник или Пузырное дерево, а еще "Пуч-пуч". Почему "Пуч-пуч"?Да именно с таким звуком лопается вздутый плод, если на него надавить.

Посмотреть на пузырник и не только можно по адресу : Тверь, Ул. Шевченко, 16. Вход платный.

ИСТОЧНИК KP.RU