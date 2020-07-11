В Тверской области утверждены границы трех особо охраняемых природных территорий

11 Июль 2020 2020-07-11T15:41:43+03:00

Охраняемых природных зон на карте Тверской области стало больше. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

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На заседании Президиума регионального правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя, в числе прочих был рассмотрен и получил положительную оценку вопрос об утверждении границ трех особо охраняемых природных территорий регионального значения.

Напомним, в Тверской области расположены 2 особо охраняемые природные территории федерального значения: Центрально-Лесной государственный природный биосферный заповедник и Государственный комплекс «Завидово» со статусом национального парка, 992 особо охраняемые природные территории регионального значения (573 государственных природных заказника, 418 памятников природы, 1 ботанический сад) и 3 особо охраняемые природные территории местного значения.

Эта сеть - самая многочисленная по числу охраняемых территорий в Центральной России.

И вот теперь список пополнен: утверждены границы государственных природных заказников «Болото Иванковское» (630 га) и «Болото Иваньковское» (207 га) в Вышневолоцком городском округе, а также «Чижовские мхи» в Пеновском муниципальном округе (633 га).

Согласно закона, теперь здесь запрещается рубка деревьев и кустарников, любые виды строительства, разведение костров, выпас сельскохозяйственных животных, засорение мусором.

В областном правительстве поясняют:

- Создание особо охраняемых природных территорий – одна из самых эффективных форм природоохранной деятельности, позволяющая сохранить биологическое и ландшафтное разнообразие, обеспечить охрану и организацию особого санитарного режима таких территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU