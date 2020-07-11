Опубликован график отключения электричества в домах Твери на неделю

11 Июль 2020 2020-07-11T15:20:49+03:00

В домах Твери снова отключат свет по плану. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

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С 13 по 17 июля в Твери вновь продолжатся плановые отключения электроэнергии. На электросетях специалисты ведут ремонтные работы. Уже сформирован план-график отключений, чтобы горожане могли подстроится и не испытывать неудобств.

Электричество в домах жителей Твери будут отключать по следующему графику:

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН

13 июля

С 9:00 до 16:00

проезд Тельмана 95, улица Воздушная 1а/15 – 33, 2б-28, улица Ударная 9 – 33, улица Летная 1-39/8,2-40/6, улица Цветочная 1 – 19/2, улица Прошина 1,3, улица Бородина 1-39/2,2б-36, улица Куйбышева 4,5, улица Крайняя 2-8 улица 26 Июня 2/19 – 20, 1 – 21

14 июля

С 9:00 до 16:00

деревня Бор-Отмичи “Николаевский Малицкий мужской монастырь”, деревня Бор-Отмичи, деревня Дмитровское деревня Дмитровское 13, Садоводческое товарищество “Заволжское” , деревня Дмитровское 41 – 71, деревня Щербово, пер Цветочный 9, Ферма улица Дмитровская 1/1 – 5/20, улица Луговая, улица Русская, улица Садовая, улица Северная 5а, улица Соловьиная 3 – 13, 4, 10 – 18, улица Таймырская 2 – 24, улица Цветочная

15 июля

С 9:30 до 13:00

улица Ольховая, улица Мотострелковая,11 улица Школьная, 1-33,2-30, улица Приютинская, 3,5,4а,4в,13,15, улица Павлюковская, 2-20

С 14:00 до 16:00

Петербургское ш., 97, 103 к.3(газовая котельная), улица П. Савельевой, д. 39/2(д/сад), 39 корп.1, 54а улица Фрунзе, д. 16, 18

17 июля

С 14:00 до 16:00

проезд Кольцевой 1/27-19, 2/29-16, улица Продольная 37-43, 32-50 улица Крайняя 1-25, улица Тельмана 2-18, улица Дачная 1-7, проезд Кольцевой 8 1/6-13/17, 2/4-18/15, проезд Кольцевой 7 1/12-17/23, 2/10-12.

МОСКОВСКИЙ РАЙОН

14 июля

С 9:00 до 16:00

улица Линейная 76-96,83-99, улица Луговая 13-23,14-24, улица Народная 1а-31а,2-26, улица Транспортная 44-50, улица Трудовая 3-25,2-24, улица Тургенева 73-85.

С 9:30 до 13:00

улица Новая д.12 улица Ярославская д.2,4,6, улица Взлетная д.5 к.1, 6,7,8,8/21, улица Стартовая д.15,21/8,23,25,27.

15 июля

С 9:00 до 17:00

деревня Б. Перемерки, д. 2-72

17 июля

С 9:00 до 16:00

деревня Б. Перемерки, д. 2-72.

ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН

14 июля

С 13:30 до 16:00

улица Трусова 1, улица Суворова 1, 9к1.

17 июля

С 9:30 до 14:00

улица Академическая, 18(школа№30), улица М. Конева, 14а, 14к.1, 14к.2.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

13 июля

С 9:30 до 13:00

переулок Студенческий, д. 12 кор. А, Б, 13, улица Симеоновская, д. 38 – 60/17, 33 – 43, 55, 53, 58, 60, 47 – 61, 63.

15 июля

С 9:00 до 16:00

улица Троицкая 2а, набережная р.Тьмаки 26,27,28.

17 июля

С 9:30 до 13:00

улица Д. Донского, д. 35, 37(филиал института), улица С. Перовской, д. 1а, 6, 8, улица Учительская, д.1, 4, улица Циммервальдского, д, 1/40.

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

14 июля

С 9:30 до 13:00

деревня Черкассы:

переулок Николаев , 2, 4, переулок Щучий тупик Придомный, улица Кривичская, 56, 58, улица Межурка, коттеджная застройка, улица Окольная, 35, 36, 39.

15 июля

С 9:30 до 13:00

улица Коммуны, 1-69, 2-48, улица Парковая, 1-19, 2-14, 53а.

ИСТОЧНИК KP.RU