«Россети Центр» полностью ликвидировали последствия непогоды в Тверской области
Весь минувший день в Тверской области спецслужбы, специалисты МЧС и энергетики устраняли последствия непогоды, изрядно потрепавшей регион 7 и 8 июля.
От стихии пострадали Тверь, Калининский, Конаковский, Ржевский, Рамешковский, Лихославльский, Кимрский, Кашинский и Калязинский районы - здесь в результате разгула стихии произошли обрывы на ЛЭП.
Часть жителей остались без электричества. Электроснабжение в районах восстанавливала 181 бригада, а это 779 человек, свыше 255 единиц автомобильной и специальной техники.
В Тверскую область были направлены дополнительные силы и средства компании «Россети Центр» из других регионов, это позволило завершить ремонтные работы быстрее.
Поздним вечером 8 июля основные ремонтные работы были завершены. Продолжается работа по точечным замкам потребителей, об этом сообщают в областном правительстве.
«Россети Центр Тверьэнерго» просит жителей Тверской области оперативно сообщать о фактах перебоев в электроснабжении по телефону круглосуточной «прямой линии» 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный).
ИСТОЧНИК KP.RU