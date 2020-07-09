«Россети Центр» полностью ликвидировали последствия непогоды в Тверской области

9 Июль 2020 2020-07-09T00:23:45+03:00

Электроснабжение во всех районах, пострадавших от непогоды 7 июля и 8 июля, восстановлено

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Весь минувший день в Тверской области спецслужбы, специалисты МЧС и энергетики устраняли последствия непогоды, изрядно потрепавшей регион 7 и 8 июля.

От стихии пострадали Тверь, Калининский, Конаковский, Ржевский, Рамешковский, Лихославльский, Кимрский, Кашинский и Калязинский районы - здесь в результате разгула стихии произошли обрывы на ЛЭП.

Часть жителей остались без электричества. Электроснабжение в районах восстанавливала 181 бригада, а это 779 человек, свыше 255 единиц автомобильной и специальной техники.

В Тверскую область были направлены дополнительные силы и средства компании «Россети Центр» из других регионов, это позволило завершить ремонтные работы быстрее.

Поздним вечером 8 июля основные ремонтные работы были завершены. Продолжается работа по точечным замкам потребителей, об этом сообщают в областном правительстве.

«Россети Центр Тверьэнерго» просит жителей Тверской области оперативно сообщать о фактах перебоев в электроснабжении по телефону круглосуточной «прямой линии» 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU