В Тверской области прибавят денег на субсидии туроператорам
На заседании областного правительства принято решение добавить 3,2 млн рублей на субсидии туроператорам. Средства предусмотрены на возмещение затрат, связанных с организацией поездок по региону для школьников.
- Для нас это важное направление - мы хотим поддерживать проведение экскурсий и туристических поездок для наших школьников, путешествующих по Тверской области, - отметил губернатор Игорь Руденя.
Ранее эти субсидии предоставлялись только в периоды «низкого» сезона – с февраля по апрель и с сентября по ноябрь. В этом году в связи с потерями, которые понесли туроператоры из-за пандемии, решено помочь им и в период «высокого» сезона – с мая по август.
Всего с учётом добавленных средств сумма этих субсидий в 2020 году составит 5,2 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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