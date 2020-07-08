В Тверской области прибавят денег на субсидии туроператорам

8 Июль 2020 2020-07-08T22:49:12+03:00

Всего на возмещение части затрат по организации школьных экскурсий по региону туроператорам предусмотрено 5,2 млн рублей. Фото: "КП" Архив

Речь идет о тех, кто организует экскурсионные поездки для школьников

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На заседании областного правительства принято решение добавить 3,2 млн рублей на субсидии туроператорам. Средства предусмотрены на возмещение затрат, связанных с организацией поездок по региону для школьников.

- Для нас это важное направление - мы хотим поддерживать проведение экскурсий и туристических поездок для наших школьников, путешествующих по Тверской области, - отметил губернатор Игорь Руденя.

Ранее эти субсидии предоставлялись только в периоды «низкого» сезона – с февраля по апрель и с сентября по ноябрь. В этом году в связи с потерями, которые понесли туроператоры из-за пандемии, решено помочь им и в период «высокого» сезона – с мая по август.

Всего с учётом добавленных средств сумма этих субсидий в 2020 году составит 5,2 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU