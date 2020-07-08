2020-07-08T22:49:12+03:00
Общество

В Тверской области прибавят денег на субсидии туроператорам

Речь идет о тех, кто организует экскурсионные поездки для школьников
Александр ЖМУЛИН
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Всего на возмещение части затрат по организации школьных экскурсий по региону туроператорам предусмотрено 5,2 млн рублей.Всего на возмещение части затрат по организации школьных экскурсий по региону туроператорам предусмотрено 5,2 млн рублей.Фото: "КП" Архив
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На заседании областного правительства принято решение добавить 3,2 млн рублей на субсидии туроператорам. Средства предусмотрены на возмещение затрат, связанных с организацией поездок по региону для школьников.

- Для нас это важное направление - мы хотим поддерживать проведение экскурсий и туристических поездок для наших школьников, путешествующих по Тверской области, - отметил губернатор Игорь Руденя.

Ранее эти субсидии предоставлялись только в периоды «низкого» сезона – с февраля по апрель и с сентября по ноябрь. В этом году в связи с потерями, которые понесли туроператоры из-за пандемии, решено помочь им и в период «высокого» сезона – с мая по август.

Всего с учётом добавленных средств сумма этих субсидий в 2020 году составит 5,2 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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