День семьи любви и верности в некоторых районах Тверской области будут отмечать всю неделю
8 июля в России традиционно отмечался День семьи, любви и верности. В ряде муниципалитетов в течение последних дней прошли торжественные церемонии вручения медалей «За любовь и верность», наградили многодетные семьи и поздравили семейные пары – юбиляры.
Значительная часть мероприятий, приуроченных к празднику, в этом году проходила в режиме онлайн. В Калязинском районе в таком формате прошел концерт «Под покровом Петра и Февроньи», а также акция «Открытка для любимых». В Бельском районе состоялся конкурс творческих работ «Ромашковое счастье». Вышневолоцкий городской округ отмечает праздник также проходящими в онлайн-режиме конкурсом «Ромашка», акцией «Самый лучший день» и флешмобом «Рука к руке».
В Краснохолмском районе решили, что одним праздничным днем не обойтись и объявили 6 июля целую Неделю семьи.
В ее рамках состоится множество мероприятий, в том числе презентация «Семейные ценности», конкурс детских фотографий «Моей семьи забавные моменты», показ мультфильмов о семье, а также фильма «О Петре и Февронье».
ИСТОЧНИК KP.RU