День семьи любви и верности в некоторых районах Тверской области будут отмечать всю неделю

8 Июль 2020 2020-07-08T22:31:07+03:00

В Краснохолмском районе решили, что одним праздничным днем не обойтись

Изменить размер текста: A A

8 июля в России традиционно отмечался День семьи, любви и верности. В ряде муниципалитетов в течение последних дней прошли торжественные церемонии вручения медалей «За любовь и верность», наградили многодетные семьи и поздравили семейные пары – юбиляры.

Значительная часть мероприятий, приуроченных к празднику, в этом году проходила в режиме онлайн. В Калязинском районе в таком формате прошел концерт «Под покровом Петра и Февроньи», а также акция «Открытка для любимых». В Бельском районе состоялся конкурс творческих работ «Ромашковое счастье». Вышневолоцкий городской округ отмечает праздник также проходящими в онлайн-режиме конкурсом «Ромашка», акцией «Самый лучший день» и флешмобом «Рука к руке».

В Краснохолмском районе решили, что одним праздничным днем не обойтись и объявили 6 июля целую Неделю семьи.

В ее рамках состоится множество мероприятий, в том числе презентация «Семейные ценности», конкурс детских фотографий «Моей семьи забавные моменты», показ мультфильмов о семье, а также фильма «О Петре и Февронье».

ИСТОЧНИК KP.RU