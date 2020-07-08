Две улицы в Твери перекроют из-за ремонта

Две улицы Твери перекроют из-за ремонта Фото: Алина НИЗАМОВА

На несколько дней в Твери из-за ремонта дорожного полотна будут ограничены движение и парковка на улицах Пичугина и 1-й Республиканской.

В период 6:00 утра 9 июля до 23:00 вечера 11 июля будет перекрыта улица Евгения Пичугина, на сутки позже, с 6:00 утра 10 июля до 23:00 вечера 12 июля, перекроют 1-ю Республиканскую.

Проехать по перекрытым участкам смогут только автомобили оперативных и экстренных служб.

Руководителям транспортных организаций и предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки, рекомендовано провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями.

Автовладельцам советуют заранее планировать маршруты следования, пути объезда и парковку.