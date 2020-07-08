Приложение «Парковки Твери» перестанет действовать 20 июля 2020 года
Приложение «Парковки Твери» перестанет действовать 20 июля.
- Вместо него для пользователей платных парковок областной столицы начнёт работать федеральное приложение «Горпарковки»,- рассказал сотрудник департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Твери Михаил Спажев. – Оно позволит ускорить процедуру оплаты и поиск свободных мест.
Это приложение действует в тринадцати регионах страны. В приложение «Горпарковки» можно войти под вашим старым логином и паролем. Приложение сохраняет все данные по привязанным к личному кабинету машинам, остаткам на счёте и другую необходимую информацию.
Скачать приложение можно на сайте парковочного пространства Твери, а также посредством QR –кода на городских паркоматах.
Единый контактный центр городских платных парковок: +7 (4822) 39-54-79.
ИСТОЧНИК KP.RU