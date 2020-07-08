Приложение «Парковки Твери» перестанет действовать 20 июля 2020 года

8 Июль 2020 2020-07-08T18:43:03+03:00

Приложение "Горпарковки" подскажет, в какой парковочной зоне вы находитесь. Фото: Дмитрий МИТИН

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Приложение «Парковки Твери» перестанет действовать 20 июля.

- Вместо него для пользователей платных парковок областной столицы начнёт работать федеральное приложение «Горпарковки»,- рассказал сотрудник департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Твери Михаил Спажев. – Оно позволит ускорить процедуру оплаты и поиск свободных мест.

Это приложение действует в тринадцати регионах страны. В приложение «Горпарковки» можно войти под вашим старым логином и паролем. Приложение сохраняет все данные по привязанным к личному кабинету машинам, остаткам на счёте и другую необходимую информацию.

Скачать приложение можно на сайте парковочного пространства Твери, а также посредством QR –кода на городских паркоматах.

Единый контактный центр городских платных парковок: +7 (4822) 39-54-79.

ИСТОЧНИК KP.RU