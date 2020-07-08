В Тверской области в постоянную эксплуатацию введена система-112
Государственная информационная система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» полностью запущена в тверском регионе.
Важность ее внедрения отметил губернатор Игорь Руденя.
Система-112 включает в себя 162 субъекта информационного взаимодействия.
Это центр обработки вызовов (ЦОВ), резервный ЦОВ, ЦУКС регионального управления МЧС, ЦОВ-112 шести соседних субъектов, система ЭРА-ГЛОНАСС, единый диспетчерский центр службы медицинской помощи, 41 единая диспетчерская служба муниципальных образований, 38 ДДС пожарных спасательных частей, 32 дежурные части территориальных подразделяй регионального УМВД, 37 диспетчерских служб скорой медицинской помощи, а также дежурные диспетчерские службы АО «Газпром газораспределение Тверь», Дорожного фонда Тверской области и «Антитеррор».
За прошедшие полгода во время тестового режима операторы службы-112 обработали в нашем регионе более 582 тыс. вызовов.
Автоматизированные рабочие места операторов оснащены оборудованием и программным обеспечением российских разработчиков. Трехкратное резервирование каналов связи (оптоволоконные и цифровые каналы связи, а также беспроводные каналы связи 3G) гарантирует работу сети при нештатных ситуациях.
Единый номер 112 доступен для звонка с любого телефонного устройства круглосуточно и бесплатно
ИСТОЧНИК KP.RU
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