2020-07-08T16:51:18+03:00
Общество

В Тверской области в постоянную эксплуатацию введена система-112

Все экстренные оперативные службы можно вызывать по единому номеру
Алексей АНДРЕЕВ
Поделиться:
Система-112 введена во всем регионе. Фото: ПТОСистема-112 введена во всем регионе. Фото: ПТО
Изменить размер текста:

Государственная информационная система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» полностью запущена в тверском регионе.

Важность ее внедрения отметил губернатор Игорь Руденя.

Система-112 включает в себя 162 субъекта информационного взаимодействия.

Это центр обработки вызовов (ЦОВ), резервный ЦОВ, ЦУКС регионального управления МЧС, ЦОВ-112 шести соседних субъектов, система ЭРА-ГЛОНАСС, единый диспетчерский центр службы медицинской помощи, 41 единая диспетчерская служба муниципальных образований, 38 ДДС пожарных спасательных частей, 32 дежурные части территориальных подразделяй регионального УМВД, 37 диспетчерских служб скорой медицинской помощи, а также дежурные диспетчерские службы АО «Газпром газораспределение Тверь», Дорожного фонда Тверской области и «Антитеррор».

За прошедшие полгода во время тестового режима операторы службы-112 обработали в нашем регионе более 582 тыс. вызовов.

Автоматизированные рабочие места операторов оснащены оборудованием и программным обеспечением российских разработчиков. Трехкратное резервирование каналов связи (оптоволоконные и цифровые каналы связи, а также беспроводные каналы связи 3G) гарантирует работу сети при нештатных ситуациях.

Единый номер 112 доступен для звонка с любого телефонного устройства круглосуточно и бесплатно

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Приложение «Парковки Твери» перестанет действовать 20 июля 2020 года
В Тверской области в постоянную эксплуатацию введена система-112
Тверская "Герценка" ко Дню любви, семьи и верности подготовила выставку книг о семье
Медалями "За любовь и верность" наградили 70 супружеских пар Тверской области
Юбилейный День города Тверь отметит 19 июля
За долги по алиментам житель Тверской области может сесть в тюрьму
В Твери после урагана восстановлено 150 обрывов проводов
Родных братьев в Тверской области осудили за двойное убийство и поджог
Житель Тверской области был задержан за совершение 36 краж
На рынке в Тверской области розами и ягодами торговали с нарушениями
В Тверской области на коронавирус обследовано 122 600 граждан
В Твери за сутки девять человек заболели коронавирусом
В Тверской области дополнительно отремонтируют ещё несколько автотрасс
В Тверской области определили самые востребованные профессии
Блогер из Тверской области поделился рецептом жаркого из бобра
Пропавшего у лодочной станции мужчину нашли погибшим в Твери
В ДТП с большегрузом в Тверской области пострадала пятилетняя девочка
В Тверской области создан оперштаб по ликвидации последствий урагана
В Тверской области после коронавируса выздоровели 3005 человек
Более 70 бригад энергетиков устраняют последствия стихии в Тверской области
В Твери водитель на джипе наехал на дорожный каток
Синоптики предупредили жителей Тверской области о проливных дождях и грозах
В реке под Тверью утонул молодой человек
Вертолет санавиации Тверской области совершил срочный вылет в Бежецкий район
Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днём семьи, любви и верности
В Тверской области больше 45 тысяч человек получили помощь в связи с коронавирусом
В Тверской области введена субсидия на выращивание озимых зерновых культур
На улице Склизкова в Твери у женщины украли велосипед
Тверские инвалиды могут дистанционно оформить право бесплатной парковки на территории всей страны