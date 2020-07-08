2020-07-08T16:42:12+03:00
Звезды

Тверская "Герценка" ко Дню любви, семьи и верности подготовила выставку книг о семье

Познакомиться с выставкой можно виртуально
Виктория ТУШКОВА
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Виртуальная книжная выставка книг о семье ждёт читателей. Фото: тверская библиотека имени Герцена.Виртуальная книжная выставка книг о семье ждёт читателей. Фото: тверская библиотека имени Герцена.
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К празднованию дня любви, семьи и верности (он отмечается сегодня, 8 июля) присоединилась тверская библиотека имени Герцена. Работники библиотеки подготовили для читателей подборку художественной литературы на семейную тему.

Виртуальная книжная выставка "Семья на страницах книг" доступна на сайте "Герценки" и на её страничках в соцсетях.

В этом любопытном книжном обзоре можно найти информацию о произведениях русских и зарубежных авторов: мелодрамах, романах, и даже фото-книгах. Все они посвящены интереснейшим семейным историям. Каждой книге дан краткий, но ёмкий обзор-аннотация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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