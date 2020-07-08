Медалями "За любовь и верность" наградили 70 супружеских пар Тверской области

8 Июль 2020 2020-07-08T16:41:25+03:00

Награда вручается супругам, прожившим в браке не менее 25 лет

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В 2020 году 70 супружеских пар Тверской области были удостоены медали "За любовь и верность". Памятная награда была учреждена Организационным комитетом по проведению "Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации" в 2008 году и вручается супругам, прожившим в браке не менее 25 лет.

- Этот праздник напоминает о непреходящих ценностях нашего народа. Именно в больших, крепких и счастливых семьях из поколения в поколение передаются уважение к труду, любовь к нашей Родине, родным и близким людям, бережное отношение к истории Отечества, – отметил губернатор Игорь Руденя в поздравлении жителей Верхневолжья с Днем семьи, любви и верности.

В этом году в целях профилактики угрозы распространения коронавирусной инфекции принято решение вручать медали в муниципалитетах. Ранее мероприятие проходило в областной столице.

В некоторых районах медали "За любовь и верность" уже вручили супругам, а также наградили многодетные семьи и поздравили семейные пары-юбиляры.

ИСТОЧНИК KP.RU