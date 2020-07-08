За долги по алиментам житель Тверской области может сесть в тюрьму

8 Июль 2020 2020-07-08T15:25:33+03:00

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Жителю Лихославльского района Тверской области грозит лишение свободы сроком на один год за долги по алиментам на содержание шестилетней дочери.

Ранее за неуплату алиментов мужчина был привлечен к административной ответственности, но к выплатам не приступил и задолжал 150 тысяч рублей.

В счет уплаты долга приставами было произведено взыскание денежных средств, находящихся на банковском счете должника, однако суммы оказалось недостаточно, поэтому в отношении неплательщика возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (Неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей).

Фигуранту грозит наказание в виде одного года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU