Житель Тверской области был задержан за совершение 36 краж

8 Июль 2020 2020-07-08T14:45:30+03:00

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С заявлениями о кражах в полицию обратились жители Калининского района. Потерпевшие сообщили, что из их домов было похищено имущество.

Полицейские установили, что в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года неизвестный, взламывая замки, проникал в дома, хозяйственные постройки, гаражи и похищал велосипеды, электропровода и другое имущество. Следователями установлена причастность фигуранта к совершению 36 краж. Общий ущерб составил более 200 тысяч рублей.

Злоумышленник был установлен и задержан. Им оказался 35-летний местный житель.

Уголовное дело в отношении фигуранта с обвинительным заключением направлено в Калининский районный суд для рассмотрения, по существу. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU