8 Июль 2020 2020-07-08T13:15:23+03:00

Блогер из Тверской области приготовил жаркое из бобра Фото: youtube.com/Артур Виноградов (скрин видео)

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Блогер из Вышнего Волочка Артур Виноградов вновь удивил свою семью и подписчиков необычным рецептом. На этот раз кулинар приготовил на ужин запеченную в сметанно-томатном соусе бобрятину.

Напомним, ранее Артут на своем YouTube канале делился с подписчиками рецептом жареной гадюки. Деликатес он дегустировал вместе со своей женой.

Рецепт приготовления мяса бобра оказался незамысловатым, но по словам блогера блюдо получилось очень вкусным.

Для приготовления Артур использовал замороженную бобрятину, картошку, морковь, лук, квашеную капусту, соусы и специи по вкусу.

После предварительной обжарки овощей и мяса, Артур разложил ингредиенты по горшочкам и выпекал 75 минут.

- Это вкуснейший и шикарнейших рецепт приготовления бобрятины, - заверил подписчиков блогер.

Блюдо и правда выглядело аппетитно.

Блогер из Тверской области поделился рецептом жаркого из бобра.Автор: Артур Виноградов

ИСТОЧНИК KP.RU