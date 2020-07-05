2020-07-05T16:11:17+03:00
Общество

В Тверской области открыли сезон черники

Эксперты говорят, что ягоды будет много
Ирина ТАРАСОВА
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Первая черника из тверских лесов. Фото: Вконтакте, Катя АфанасьеваПервая черника из тверских лесов. Фото: Вконтакте, Катя Афанасьева
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В эти выходные в Тверской области открыли сезон черники. Любители собирать ягоды конкретные места сбора не раскрывают, но собранный урожай с удовольствием демонстрируют.

- Ура! Собрал первые пять литров черники в этом году. Сезон черники - официально открыт. Это моя самая любимая ягода, - подписал свое фото на личной страничке Николай Романенко, создатель благотворительного проекта «Подари дрова»

А на вопрос "КП"-Тверь" ответил, что этой ягоды в лесу будет много. По крайней мере в Торжокском районе.

В комментариях под его снимком тут же пошли фотографии и других любителей ягод, открывших сезон.

Напомним, в Тверской области до 1 августа был продлен противопожарный режим.

Посещать леса и собирать ягоды и грибы можно. Но строгий запрет распространяется на разведение костров, сжигание сухой травы и порубочных остатков.

Первые пять литров Николая Романенко. Фото: Николай Романенко

Первые пять литров Николая Романенко. Фото: Николай Романенко

ИСТОЧНИК KP.RU

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