Администрация Твери: "Граффити Солженицына закрасили по решению суда"

4 Июль 2020 2020-07-04T17:46:16+03:00

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Страсти вокруг граффити с изображением Александра Солженицына, теперь уже бывшего граффити, продолжают накаляться.

Не прошло и нескольких часов после того, как его закрасили на торце дома № 32 по Смоленскому переулку Твери, как в интернете поползли версии, кто, как и зачем это сделал. Причем, предположения были весьма разнообразными, в том числе и по поводу того, что в ближайшее время появится на стене дома.

На деле все оказалось проще. Администрация города пояснила "КП"-Тверь", что граффити было стерто по решению суда. Вопрос, когда его уберут, был лишь делом времени.

Напомним, суд по данному вопросу состоялся еще в прошлом году. Согласно постановлению, автор работы Виктор Лебедев (Джокер) должен был "вернуть стене первоначальный вид". Однако он не спешил.

В марте этого года старший по дому № 32 Андрей Чугуевский высказал "КП"-Тверь" по этому поводу свое мнение:

- В прошлом году состоялся суд, согласно которому господин Лебедев должен был устранить этот портрет. Но до сих пор это не сделано. Странная ситуация получается: судебное решение есть, но оно не исполняется.

Кстати, что появится теперь на стене дома, не решено. Данный вопрос пока нигде не обсуждался.

В марте этого года во фразе Солженицына исчезла частица "не". Кто-то закрасилФото: Ирина ТАРАСОВА

Исходная же версия граффити была такая. Правда работа была не доделанаФото: Ирина СЕРГЕЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU