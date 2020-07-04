Администрация Твери: "Граффити Солженицына закрасили по решению суда"
Страсти вокруг граффити с изображением Александра Солженицына, теперь уже бывшего граффити, продолжают накаляться.
Не прошло и нескольких часов после того, как его закрасили на торце дома № 32 по Смоленскому переулку Твери, как в интернете поползли версии, кто, как и зачем это сделал. Причем, предположения были весьма разнообразными, в том числе и по поводу того, что в ближайшее время появится на стене дома.
На деле все оказалось проще. Администрация города пояснила "КП"-Тверь", что граффити было стерто по решению суда. Вопрос, когда его уберут, был лишь делом времени.
Напомним, суд по данному вопросу состоялся еще в прошлом году. Согласно постановлению, автор работы Виктор Лебедев (Джокер) должен был "вернуть стене первоначальный вид". Однако он не спешил.
В марте этого года старший по дому № 32 Андрей Чугуевский высказал "КП"-Тверь" по этому поводу свое мнение:
- В прошлом году состоялся суд, согласно которому господин Лебедев должен был устранить этот портрет. Но до сих пор это не сделано. Странная ситуация получается: судебное решение есть, но оно не исполняется.
Кстати, что появится теперь на стене дома, не решено. Данный вопрос пока нигде не обсуждался.
В марте этого года во фразе Солженицына исчезла частица "не". Кто-то закрасилФото: Ирина ТАРАСОВА
Исходная же версия граффити была такая. Правда работа была не доделанаФото: Ирина СЕРГЕЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU