2020-07-04T11:36:37+03:00
Общество

В лесах Тверской области противопожарный режим продлен до 31 августа

Постановление подписал глава региона
Ирина СЕРГЕЕВА
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Собирать ягоды и грибы в лесу можно, а разводить костры - нетСобирать ягоды и грибы в лесу можно, а разводить костры - нетФото: Виктор ДРАЧЕВ
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В лесах Тверской области запрещено разводить костры и сжигать сухую траву. Именно об этом говорится в постановлении губернатора Тверской области Игоря Рудени. Противопожарный режим глава региона продлил до 31 августа.

Напомним, особый противопожарный режим был установлен в Тверской области с 1 апреля. В мае он был продлен до 1 июля. И вот снова новая дата продления.

Глава региона заметил, что этот факт не помешает жителям области посещать леса и собирать ягоды и грибы. Однако строгий запрет распространяется на разведение костров, сжигание сухой травы и порубочных остатков.

- За соблюдением режима будут следить межведомственные группы. Для это внедрён дистанционный мониторинг ситуации в лесах и на торфяных месторождениях. В том числе ведётся обустройство минерализированных полос, обводнение торфяников. В 2020 году планируется обводнение участка месторождения «Оршинский мох» площадью 1 тыс. га, - комментируют в пресс-службе правительства Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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