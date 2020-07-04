В лесах Тверской области противопожарный режим продлен до 31 августа
В лесах Тверской области запрещено разводить костры и сжигать сухую траву. Именно об этом говорится в постановлении губернатора Тверской области Игоря Рудени. Противопожарный режим глава региона продлил до 31 августа.
Напомним, особый противопожарный режим был установлен в Тверской области с 1 апреля. В мае он был продлен до 1 июля. И вот снова новая дата продления.
Глава региона заметил, что этот факт не помешает жителям области посещать леса и собирать ягоды и грибы. Однако строгий запрет распространяется на разведение костров, сжигание сухой травы и порубочных остатков.
- За соблюдением режима будут следить межведомственные группы. Для это внедрён дистанционный мониторинг ситуации в лесах и на торфяных месторождениях. В том числе ведётся обустройство минерализированных полос, обводнение торфяников. В 2020 году планируется обводнение участка месторождения «Оршинский мох» площадью 1 тыс. га, - комментируют в пресс-службе правительства Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU